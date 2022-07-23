Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu! 50 metreden düşmüş

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan 12 yaşındaki Muhammet Ongun ölü bulundu. Muhammet'in cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki 50 metrelik kayalıkların altından çıkarıldı.Abone ol
Mersin’ in Erdemli ilçesinde, kayıp ihbarı üzerine aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Karayakup Mahallesi'nde keçi otlatmaya çıkan 12 yaşlarındaki Muhammet Ongun eve dönmeyince akşam saatlerinde ailesi ve köylüler çocuğu aramaya koyuldu. Aramadan sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı. Arama sonucunda ekipler, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan 50 metrelik kayalıkların altında kanlar içindeki çocuğun cansız bedenini buldu.
Düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen çocuğun cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.