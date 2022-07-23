BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  SPOR

Yasin Öztekin yeniden Göztepe'de!

Yasin Öztekin yeniden Göztepe'de!

Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna katarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Samsunspor forması giyen ve şu anda serbest statüde bulunan eski oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

İzmir temsilcisi, 35 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Yasin Öztekin'e "Hoş geldin" derken, transferin hayırlı olmasını diledi.

Yasin Öztekin, daha önce 2018-2019 sezonunda ve 2019-2020 sezonun yarısında Göztepe’de oynamıştı. Sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu, söz konusu maçlarda 10 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de çocukların attığı maytaplar barakayı alev alev alev yaktı
Kocaeli'de çocukların attığı maytaplar barakayı alev alev alev yaktı
Joao Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Joao Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü
YÖK'ten öğrenci affı açıklaması!
YÖK'ten öğrenci affı açıklaması!
Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı!
Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi
Bunu adı mucize: Manisa'da trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular
Bunu adı mucize: Manisa'da trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular
İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var
İngiltere'den Türkiye’ye "tahıl koridoru" övgüsü
İngiltere'den Türkiye’ye "tahıl koridoru" övgüsü
BOTAŞ duyurdu: Doğalgazda 14 günlük kesinti olacak
BOTAŞ duyurdu: Doğalgazda 14 günlük kesinti olacak