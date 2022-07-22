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Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı!

Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı!

Trabzonspor, Flavio Da Silva’nın Altaawoun Saudi FC’ye kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

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Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'a kiraladı.

Bordo-mavili ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir."

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