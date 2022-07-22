Diri diri yakılan genç kadın öldü! Nedeni şoke etti duvara bu tehdidi yazmıştı

MEKSİKA'da vahşice işlenen cinayet geniş yankı uyandırdı. 35 yaşındaki bir kadın parkta diri diri yakılarak öldürüldü. Genç kadını daha önce evin duvarına yazı yazarak ölümle tehdit eden komşu hakkında soruşturma başlatıldı.

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35 yaşındaki kadın, yaşadığı apartmanın duvarına sprey boyayla yazılmış olan tehditkar duvar yazısını, 17 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından paylaştı.

Duvar yazısı gerçekten de tüyler ürperten cinstendi ve şöyle diyordu: "Seni diri diri yakacağım. Öleceksin!"

Korku içinde yaşayan kadın, paylaşımına şu notu düştü: Bana ya da aileme bir şey olacağı korkusuyla daha ne kadar yaşamak zorundayım? Diğer yandan zarar vermekle tehdit eden kişi ise daha çok zarar verme potansiyeliyle özgür bir şekilde şehirde dolaşıyor.

Engelli oğlunun sesleri...

11 yaşında otistik bir oğlu olan Luz Raquel Padilla, engelli ailelerin birbirine destek olduğu "Yo cuido México" (Meksika'yı Koruyorum) grubunun da bir üyesiydi. Grup, oğlunun seslerinden rahatsız olduğunu dile getiren bir komşu tarafından Padilla'nın çok kez tehdit edildiğini aktardı.

35 yaşındaki Padilla, komşularından biri hakkında birlikte yaşama sorunları nedeniyle karakola şikayette bulundu ve soruşturma başlatıldı. Savcılık da zarar vermekle tehdit eden bir komşuyu Padilla'nın çok defa şikayet ettiğini doğruladı.

Alkolle ıslattıktan sonra...

Engelli oğlunun maruz kaldığı tacizi dile getiren anne, Zapopan şehrinde vahşice saldırıya uğradı. Saldırganlar kadını alkolle ıslattıktan sonra vücudunu ateşe verdi. Görgü tanıkları, korkunç saldırıya karışan dört erkek ve bir kadın gördüklerini ve ardından saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Savcı Méndez, söz konusu komşunun emniyete kendi rızasıyla geldiğini ancak komşuyu suçlamak için ellerinde yeterli kanıt olmadığını aktardı. Ancak Méndez, bir tanığın Padilla'ya zarar veren dört kişi arasında bu komşunun olduğunu doğruladığını belirtti.

Katilin komşu olduğu düşünülüyor

Meksika'da yayınlanan Proceso gazetesi, saldırganlardan birinin Padilla'nın eski eşi olduğunu bildirdi. Anneye yakın kaynaklar ise, saldırının engelli oğlunun çıkardığı seslerden şikayet eden kızgın komşu tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor.

Saldırı sonrasında üçüncü derece yanıklarla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan kadın, üç gün sonra ciddi yaralarına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Zapopan şehrinde öldürülen Luz Raquel Padilla'nın cinayeti Meksika'da kadına karşı şiddetin tepki çeken son örneği oldu. Padilla'nın öldürülmesini protesto eden kadınlar Zapopan Emniyet Müdürlüğü'nün önünde toplandı.