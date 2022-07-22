BIST 2.517
DOLAR 17,74
EURO 18,12
ALTIN 982,82
HABER /  DÜNYA

Bakan Lavrov’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Bakan Lavrov’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılmasına yönelik İstanbul'da imzalanan "tahıl koridoru" anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında bugün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Lavrov, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülü mesaj yayınlayarak, anlaşmanın detayları hakkında bilgi verdi. ABD ve müttefiklerinin bu durumu daha önce sürekli sabote etmek istediğini savunan Lavrov, "Rusya bu alandaki yükümlülüklerine sadık kalmaya devam edecektir. ABD ve müttefikleri tarafından jeopolitik maceralar için gıda kullanımı kabul edilemez ve insanlık dışıdır. Washington ve Brüksel'in bugünkü anlaşmaların gerçekleştirilmesine engel olmaktan vazgeçmeleri memnuniyet verici. Sonuç olarak özellikle Rus delegasyonunun çabalarıyla paket anlaşmanın geniş bir çerçevede depolitize edilmiş niteliğini korumak ve böylece gelişmekte olan gıda ithalatçısı ülkelere yönelik en geniş hareket alanını sağlamak mümkün oldu" dedi.

Bakan Lavrov, Batılı ülkelerin bu anlaşmaya sahip çıkması gerektiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde bu anlaşmaların etkin bir şekilde uygulanması için gerekli tüm çabaların gösterileceğini umuyoruz. Bu bağlamda BM'nin vicdani yardımı ve Batı ülkeleri de dahil olmak üzere bir bütün olarak uluslararası toplumun yapıcı yaklaşımı önemsiz değildir. Rus ve Ukrayna tarım ürünlerinin dünya pazarlarındaki önemli payı göz önüne alındığında kesintisiz ihracatlarının sağlanması, özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler için gıda güvenliğini sağlamanın acil görevlerini karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında anlaşmanın imzalanması için yoğun gayret gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Lavrov, "Sonuç olarak bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli telefonda görüştü!
Dünya tarihi tahıl anlaşmasını böyle gördü: "Türkiye diplomasisinin bir ürünü
Dünya tarihi tahıl anlaşmasını böyle gördü: "Türkiye diplomasisinin bir ürünü
Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a tepki: Hiç mi içiniz sızlamadı?
Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a tepki: Hiç mi içiniz sızlamadı?
Rusya, Yunanistan'ı dost olmayan ülke ilan etti! Ekonomik şartlar getirildi
Rusya, Yunanistan'ı dost olmayan ülke ilan etti! Ekonomik şartlar getirildi
Galatasaray Ali Akman için harekete geçti! Teklif yapıldı
Galatasaray Ali Akman için harekete geçti! Teklif yapıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki: Öldürmek dahil her türlü eylemi yaptılar!
TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki: Öldürmek dahil her türlü eylemi yaptılar!
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı
Tekirdağ'da korkutan orman yangını
Tekirdağ'da korkutan orman yangını
Bakan Bozdağ açıkladı! Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak
Bakan Bozdağ açıkladı! Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak
İstanbul'da tarihi Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı! BM Genel Sekreteri: Erdoğan sayesinde oldu
İstanbul'da tarihi Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı! BM Genel Sekreteri: Erdoğan sayesinde oldu