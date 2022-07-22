Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a tepki: Hiç mi içiniz sızlamadı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis’te yaptığı konuşmada Ankara'da dava süreci devam eden Ankapark hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ankara'nın Disneyland'ı olması hedeflenerek yapılan Ankapark, davalık olmuştu. Ankapark'ın dava süreci devam ederken mahkeme tarafından henüz bir karar verilmedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işletmeci firma arasında süren dava nedeniyle kapalı kalmaya devam eden parkın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Bakan Kurum'dan Ankapark açıklaması

Ankapark ile ilgili belediyeden herhangi bir açıklama yapılmazken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis’te katılım sağladığı Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuya değindi.

"Mesele Ankapark meselesi değil"

Bakan Kurum, meselenin sadece "Ankapark meselesi" olmadığını ifade etti.

AA'nın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önünde iki seçeneğin olduğunu belirten Murat Kurum, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bu mesele, bir zihniyet meselesidir"

"Bu mesele sadece bir Ankapark meselesi değildir. Bu bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir.

Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş; bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine o da mahkûm olmuştur.

Belediyenin önünde iki seçenek var

Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önünde iki seçenek var. Ya geçmişi, mahkeme süreçlerini, park ile ilgili yersiz tartışmaları, sosyal medya algı çalışmalarını bir kenara bırakacaksınız. Ankaralı kardeşlerimizin rızasıyla yapılan bu projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, binlerce Ankaralı gencimize istihdam sağlayacaksınız. Burayı yükselen Ankara’mızın en güzide mekânlarından biri haline getireceksiniz. Ya da yine her fırsatta arkasına sığındığınız engelleniyoruz yalanına sarılacak, burayı bir çöküntü alanı olarak bırakacaksınız.

"Sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz"

Şimdi soruyorum. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı yüz binlerce Ankaralı’nın hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır olduğu gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz?

Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz. Bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız.

"Hiçbir alanın sahipsiz kalmasına asla müsaade etmedik"

Açık ve net söylüyorum. Biz bugüne kadar Bitlisimizde, İstanbulumuzda, Ankara’mızda, 81 ilimizde hiçbir alanın sahipsiz kalmasına asla müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmemizi kimse bizden beklemesin!"

"İnatlaşmanızın faturasını Ankara’nın gençleri ödedi, yazık değil mi"

Sözlerine şu şekilde devam eden Bakan Kurum, "2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark’ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı.

Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor...

Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara’nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hâlâ da ödüyorlar. Yazık değil mi?" dedi.