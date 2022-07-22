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Amber Heard, ödemesi gereken 10 milyon dolara itiraz etti

Amber Heard, ödemesi gereken 10 milyon dolara itiraz etti

Oyuncu Amber Heard, kaybettiği olaylı karalama davasında eski eşi Johnny Depp'e mahkeme kararı sonucu ödemesi gereken 10 milyon dolara itirazda bulundu.

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Amerikalı aktör Johnny Depp ile eski eşi oyuncu Amber Heard arasındaki iftira davasının kararına itirazlar devam ediyor.

Heard, geçmiş yıllarda yazdığı bir makalede Depp'ten şiddet gördüğünü ifade etmiş, bunun üzerine Depp ise itibarı zedelendiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Jüri Depp'in lehine karar verdi
Bir dönem Hollywood'un gözde çiftinin 50 milyon dolarlık "iftira" davasında jüri Depp'in lehine karar verdi.

Heard'ün avukatları itiraz etti
The Guardian'ın aktarımına göre; Depp'in açtığı ve altı hafta süren karalama davasında çıkan karara Heard'ün avukatları itirazda bulundu.

Dava sonucunda mahkeme heyetinden çıkan karar doğrultusunda oyuncu Heard'ün 10 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

350 bin dolara indirildi
Ardından ödemesi beklenen 5 milyon dolarlık tazminat 350 bin dolara indirildi.

Öte yandan Heard'ün açtığı karşı davada ise Depp'in kendisine 2 milyon dolar ödemesine karar verildi.

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