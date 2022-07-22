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Tekirdağ'da korkutan orman yangını

Tekirdağ'da korkutan orman yangını

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Tepeköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ormanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile orman söndürme helikopteri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ormanın en uçlarına yakın bölgede söndürme çalışmaları yaparak, orman yangınını kontrol altına almaya çalışırken, yangın söndürme helikopteri ise dağın en tepesindeki orman yangınına yukarıdan su bırakarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kısa sürede kontrol altına alındı
İtfaiye ekiplerinin yerden, helikopterin ise yukarıdan su dökerek yaptıkları yoğun söndürme çalışmaları kısa sürede netice verdi. Aniden olay yerine intikal ederek, kısa sürede müdahale çalışması başlatan ekiplerce, orman yangın kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Şarköy İlçe Jandarma ekipleri de orman yangını bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

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