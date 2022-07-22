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Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağmuru!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağmuru!

 BURSA'da, iddiaya göre, bir kişi şikayetini geri çekmeyen mahalle muhtarına silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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İddiaya göre, Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün ofisinde otururken, muhtarlığa gelen Volkan S. ile tartışmaya başladı. Tartışmada Volkan S. muhtardan daha önce gerçekleşmiş bir olay nedeniyle yaptığı şikayetini geri çekmesini istedi. Muhtar da kabul etmedi. Daha sonra Volkan S. belinden silahını çıkartarak Muhtar Görgün'e defalarca ateş etti Kurşunların ayağına isabet ettiği Muhtar Görgün ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı muhtar olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli yaklaşık 300 metre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan muhtarın sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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