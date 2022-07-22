Yıldız futbolcu Edinson Cavani Süper Lig'e mi geliyor? Fenerbahçe, Trabzonspor...

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Manchester United ile biten sözleşmesini yenilemeyen Edinson Cavani'nin yeni adresi belli oluyor. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'nin kariyerini Türkiye'de sürdüreceği iddia edildi.

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İspanya La Liga ekibi Villarreal takımına imza atacağı konuşulan Cavani'nin transferi çıkmaza girmişti.

Güney Amerika kıtası kulüplerinden de teklifler alan milli oyuncunun Türkiye'den 2 teklif aldığı ortaya çıktı.

Edinson Cavani İstanbul yolcusu

Serbest statüde olan Edinson Cavani'ye Süper Lig'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un devrede olduğu öğrenildi.

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay formasını hazır bir şekilde giymek isteyen 35 yaşındaki yıldızın Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Oyuncunun ülkesi Uruguay'da çıkan iddialara göre Cavani'nin milli takımdan arkadaşı olan Muslera ile aynı şehirde futbol oynamayı düşündüğü yazıldı.

Kariyerinde Napoli, PSG ve Manchester United gibi dev takımların formasını giyen Cavani, Uruguay'ın Danubio takımından yetişti.