İzmir'de iki noktada orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgede...

İZMİR'den yangın haberi geldi. Seferihisar ilçesinde iki noktada ormanlık alanda yangın çıktı. 10 helikopter, 6 uçak bölgede... Alevlere müdahale sürüyor...

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Beyler Mahallesi civarındaki ormanlık alanda, saat 11.20'de yangın çıktı.

İhbar üzerine 10 helikopter, 6 uçak, 1 tanker uçağı, 30 arazöz, 6 su tankeri, 7 dozer ve 25 teknik elemanla alevlere müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı bildirildi.

Doğanbey mevkisinde de yangın çıktı

Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanbey mevkisindeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler bu yangına da kısa sürede müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.