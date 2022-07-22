BIST 2.541
DOLAR 17,71
EURO 18,06
ALTIN 986,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de iki noktada orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgede...

İZMİR'den yangın haberi geldi. Seferihisar ilçesinde iki noktada ormanlık alanda yangın çıktı. 10 helikopter, 6 uçak bölgede... Alevlere müdahale sürüyor...

Abone ol

 İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Beyler Mahallesi civarındaki ormanlık alanda, saat 11.20'de yangın çıktı.

İhbar üzerine 10 helikopter, 6 uçak, 1 tanker uçağı, 30 arazöz, 6 su tankeri, 7 dozer ve 25 teknik elemanla alevlere müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı bildirildi.

Doğanbey mevkisinde de yangın çıktı

Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanbey mevkisindeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler bu yangına da kısa sürede müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altında çıldırtan yükseliş! 22 Temmuz gram 980 lirayı aştı dün ons 2 yılın en dibini görmüştü
Foto Galeri Altında çıldırtan yükseliş! 22 Temmuz gram 980 lirayı aştı dün ons 2 yılın en dibini görmüştü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Katliam gibi kaza! Ülke şokta... En az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Ülke şokta... En az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Gezi Parkı olaylarıyla tanınan Dolmabahçe Camisi müezzini Fuat Yıldırım'dan güzel haber var
Gezi Parkı olaylarıyla tanınan Dolmabahçe Camisi müezzini Fuat Yıldırım'dan güzel haber var
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
2022-2022 İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri ne zaman bitecek, nereden bakılır?
2022-2022 İlkokul 1. sınıf kayıt tarihleri ne zaman bitecek, nereden bakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
Antalya'da yaşandı! Su sporları yapan görevliler görüp ekiplere haber verdi
Antalya'da yaşandı! Su sporları yapan görevliler görüp ekiplere haber verdi
Ahmet Davutoğlu'nu şoke eden tepki! Vatandaş yine yüzüne söyledi: Seni Başbakan yaptı...
Ahmet Davutoğlu'nu şoke eden tepki! Vatandaş yine yüzüne söyledi: Seni Başbakan yaptı...
Rusya Merkez Bankası faiz kararını verdi!
Rusya Merkez Bankası faiz kararını verdi!
Sakarya'da feci olay 6 aylık bebek mama yerken boğuldu
Sakarya'da feci olay 6 aylık bebek mama yerken boğuldu
PMYO başvuru tarihi ne zaman 2022 hangi bankaya ödeme yapılacak?
PMYO başvuru tarihi ne zaman 2022 hangi bankaya ödeme yapılacak?