Milli futbolcu Ozan Kabak, Hoffeinheim'a transfer oluyor. Alman ekibi Hoffeinheim, Kabak için Schalke'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın Schalke'de satış listesine konulan Ozan Kabak'la ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Ozan'ın adresi Bundesliga oldu.

Hoffenheim, Schalke 04'ün satış listesine koyduğu Türk milli stoper Ozan Kabak için 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı.

Schalke 04'ün sportif direktörü Rouven Schröder "Gerçek şu ki Ozan gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yapmıştı.