Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenini duyuran Erdoğan "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Konuşmasında dünyanın gözünün üzerinde olduğu tahıl koridoru için atılacak imzalara değindi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştiren Erdoğan, "Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

-Bugün burada Eyüpsultan Belediyemizce tamamlanan, 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz.

-Açılışını yaptığımız eserler nesiller boyunca dilden dile dolaşacak. Bu millete eser verene hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz.

-İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz.

-Dünyamız salgınla başlayıp savaşla süren, iklim ve gıda kriziyle devam eden bir süreçten geçiyor. Elbette yaşanan her sıkıntının üzerinden gelirken ödediğimiz bedeller var. Salgın döneminde 100 bine yaklaşan kayıpla geride bıraktık.

-Biraz sonra Dolmabahçe'de tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldık. Asgari ücretten memur kesimine kadar gelirleri artırarak yükü azaltıyoruz.

-Gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız. Ülkeyi nasıl hizmetlerle buluşturduysak, bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır ve mücadelemize daha güçlü destek bekliyorum.