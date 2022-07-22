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Sakarya'da feci olay 6 aylık bebek mama yerken boğuldu

Sakarya'da feci olay 6 aylık bebek mama yerken boğuldu

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sakarya, Arifiye ilçesinde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi tarafından yedirilen mama 6 aylık bebeğin soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 6 aylık bebek K.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Aciline götürüldü. Minik bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
6 aylık bebeğin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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