BIST 2.536
DOLAR 17,76
EURO 18,07
ALTIN 983,57
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Askeri müzeyi soydular! Ülkede kültürel hırsızlık alarmı verildi! Çok sayıda tarihi eser çalındı

Askeri müzeyi soydular! Ülkede kültürel hırsızlık alarmı verildi! Çok sayıda tarihi eser çalındı

FRANSA'nın Başkenti Paris'te yer alan askeri müzede toplar, tablolar ve madeni paralardan oluşan çok sayıda eser ortadan kayboldu. Yetkililer, "Kültürel varlık hırsızlığı" bildiriminde bulundu.

Abone ol

Fransız askeri müzesinde çok sayıda tarihi eser bulunamıyor.

"Kültürel varlık hırsızlığı" alarmı verildi.

Başkent Paris'te yer alan müzede bulunan, 19'uncu yüzyıldan kalma iki Krupp top ortadan kayboldu.

Bununla birlikte beş eski tablo, bir saat ve madeni para koleksiyonunun da toplarla benzer akıbeti paylaştığına dair endişeler var.

"Kültürel varlık hırsızlığı" bildiriminde bulunuldu.

Ancak yetkililer arasında eserlerin çalındığı konusunda kesin bir görüş bulunmuyor.

Eserlerin, yer değişikliği veya basit bir kayıt hatası nedeniyle bulunamadığı ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Paris'teki askeri müze Napolyon'un mezarının da yer aldığı 7 bölümden oluşuyor.

Müzede 25 bini depoda olmak üzere 500 bin parça bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Polis meslek yüksek okulu taban puanları 2022 nasıl başvuru yapılır?
Polis meslek yüksek okulu taban puanları 2022 nasıl başvuru yapılır?
Paralar hesaplara yattı bakan duyurdu! 87 milyon 22 bin liralık destek ödemesi
Paralar hesaplara yattı bakan duyurdu! 87 milyon 22 bin liralık destek ödemesi
İzmir'de orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgede...
İzmir'de orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgede...
Doğu Ekspresi ile 6 ayda 215 bin yolcu seyahat etti
Doğu Ekspresi ile 6 ayda 215 bin yolcu seyahat etti
Hande Fırat: Erdoğan’ı da hafife almayın, projeleri çoktan hazırdı, takvime göre hayata geçiriyor
Hande Fırat: Erdoğan’ı da hafife almayın, projeleri çoktan hazırdı, takvime göre hayata geçiriyor
Cuma selası okunurken duaların kabul olması için okunan dua
Cuma selası okunurken duaların kabul olması için okunan dua
Şinzo Abe'nin cenaze töreni Japonya'da kriz çıkarttı! Muhalifler ayağa kalktı
Şinzo Abe'nin cenaze töreni Japonya'da kriz çıkarttı! Muhalifler ayağa kalktı
Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'Roboski' benzetmesi: O zaman bu füzeleri kim attı?
Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'Roboski' benzetmesi: O zaman bu füzeleri kim attı?
Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlar Kanal D Camdaki Kız yeni sezon tarihi
Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlar Kanal D Camdaki Kız yeni sezon tarihi
Kendini övmüştü Ali Babacan Trabzon'da çok kötü yakalandı! Prompter kullandı: Tamam inandım...
Kendini övmüştü Ali Babacan Trabzon'da çok kötü yakalandı! Prompter kullandı: Tamam inandım...