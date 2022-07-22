Paralar hesaplara yattı bakan duyurdu! 87 milyon 22 bin liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına bugün itibariyle aktarılacağını duyurdu.

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Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Vahit Kirişci, "87 milyon 22 bin 278 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.