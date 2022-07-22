Koronavirüs tablosunda patlama gözler önüne serildi Bakan 40 katı demişti

Türkiye'de haziranın başında 7 bin 322 olarak kaydedilen Kovid-19 vaka sayıları, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532'ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarının 40 katına çıktığını, hastane yükünün ise üç kat arttığını açıklamıştı. Yayınlanan tabloda vahim durum ortaya çıktı.

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Koronavirüs kısıtlamalarıyla 8 Eylül 2020'de zorunlu hale gelen maske takma uygulamasının 629 gün sonra Mayıs ayı sonunda toplu taşıma araçlarında da kaldırılmasıyla sosyal hayat tamamen "maskesiz" olmuştu. Ancam o günden bu yana bayramın da etkisiyle vaka arttı.

Günlük koronavirüs vaka sayısının 35 bine dayandığı kritik tabloda vefatlar 3’e katlandı. Pozitiflik oranı yüzde 30’ları aşarken yaşananlar karşısında vatandaşlar ‘maske zorunluluğu’ çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre bu hızla devam ederse, yeni haftada vaka sayıları haftalık 400 bini geçebilir. Türkiye’de testlerin pozitiflik çıkma oranı yüzde 30’ları aştı. Haftalık 20 civarında seyreden vefat sayısı son haftada 96’ya yükseldi. Bu rakamlara göre Türkiye’de günlük ortalama 14 vefat görüldü.

Türkiye'de haziranın başında 7 bin 322 olarak kaydedilen Kovid-19 vaka sayıları, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532'ye ulaştı.

Maske talebi

Türkiye’de yakın zamanda bir kısıtlamaya gidilmesi planlanmıyor. Ancak özellikle toplu taşımada yeniden maske zorunluluğu getirilmesine yönelik talepler bulunuyor. Uzmanlar bu konunun vatandaşın tercihine bırakılmamasını talep ediyor. Vaka artışına bağlı olarak, hastanelerin yükü de artıyor. Kapatılan COVID19 servisleri yeniden açıldı. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı da yükseliş gösteriyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmelerde, özellikle bayramın son günündün itibaren hastanelere başvurular artış gösterdi. Hastanelere yapılan başvuruların büyük bölümünün ‘Klima çarptı, soğuk su içtim, cereyanda kaldım’ gibi gerekçelerle olduğu, ancak yapılan testlerde her yüz kişiden 35-40’nın pozitif çıktığı belirtildi.