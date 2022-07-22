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Deprem uzmanı Prof. Dr Naci Görür Balıkesir ve Düzce'deki depremler sonrası 'Risk var' deyip uyardı!

Deprem uzmanı Prof. Dr Naci Görür Balıkesir ve Düzce'deki depremler sonrası 'Risk var' deyip uyardı!

BALIKESİR ve Düzce'de gerçekleşen 4.8 ve 4.3'lük deprem sonrasında gözler uzmanlara çevrildi. Deprem Uzmanı Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Düzce'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem için. "Buradaki bu kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada risk var" açıklamasında bulundu.

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Balıkesir'in Gönen ilçeside dün akşam saat 18.44 sıralarında gerçekleşen 4.8'lik deprem panik yarattı. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD depremle ilgili olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı. 

TV100'ün haberine göre; Daha sonra ise Düzce'de 4.3 büyüklüğünde depreme meydana geldi. Meydana gelen bu depremler gözleri uzmanlara çevirdi. Deprem Uzmanı Naci Görür sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamasında Düzce'deki deprem için "Risk var" diyerek uyarıda bulundu. 

Naci Görür'ün Balıkesir ve Düzce'de gerçekleşen depremle için yaptığı açıklamalar şöyle; 

"Balıkesir, Tahtalı-Gönen’de 4,8’lik deprem oldu. Deprem Sarıköy Fayı üzerinde. Bu fayın güneyindeki Yenice-Gönen fayında 1953 yılında deprem olmuş ve 260 kişi ölmüştü. Sevgiyle"

"Bugün ikinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle"

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