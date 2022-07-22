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Boom supersonic İstanbul'dan New York'a yaklaşık 1 saat 40 dakikada gidecek

Boom supersonic İstanbul'dan New York'a yaklaşık 1 saat 40 dakikada gidecek

Boom Supersonic uçağı Overture'ın yeni tasarım görüntülerini paylaştı. Eğer projeye hayata geçerse, uçakla İstanbul'dan New York'a seyahat yaklaşık 1 saat 40 dakika olacak.

Boom supersonic İstanbul'dan New York'a yaklaşık 1 saat 40 dakikada gidecek

Boom, Supersonic uçağı Overture'ın yeni tasarım görüntülerini ortaya paylaştı. 

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Boom supersonic İstanbul'dan New York'a yaklaşık 1 saat 40 dakikada gidecek

Sürdürülebilir süpersonik ticari uçuş sağlamak amacıyla şirket, geliştirilmekte olan uçağı satın almak için United Airlines ve Japan Airlines ile anlaşmalar yaptı.

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Boom supersonic İstanbul'dan New York'a yaklaşık 1 saat 40 dakikada gidecek

Boom, yeni bir sürdürülebilir, süpersonik ticari seyahat çağını başlatarak dünyayı önemli ölçüde daha erişilebilir hale getirme görevinde.

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Boom supersonic İstanbul'dan New York'a yaklaşık 1 saat 40 dakikada gidecek

65-80 yolcu kapasiteli olacak uçak, okyanus üzerinde Mach 1.7`de uçacak.

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