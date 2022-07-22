Başsavcılık harekete geçti! Diyarbakır Barosu hakkında inceleme başlatıldı

Diyarbakır Barosu'nun 'Duhok Saldırısı' ile ilgili TSK'yı hedef gösteren açıklamasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

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Irak'ın Zaho bölgesinde sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırınının Türk Silahlı Kvvetleri taarfından yapıldığı iddiası ortaya atılarak, algı çalışması başlatıldı.

Diyarbakır Barosu, PKK provokasyonundan TSK'yı sorumlu tuttu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı baro hakkında soruşturma başlattı.

Diyarbakır Barosu sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor.Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer vermişti.