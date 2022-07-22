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Müge Anlı ne zaman başlayacak ATV'de Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlar?

Müge Anlı ne zaman başlayacak ATV'de Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlar?

ATV'nin en çok seyredilen yaşam programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi ne zaman araştırmaları başladı. Son bölümde evleniyorum diyerek Şİnasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın yeni sezon programının eylül ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.Henüz net bir tarih yok.

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ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran tarihinde sezon finali yaptı. Programı yakından takip eden kişiler yeni sezon tarihini araştırıyor. 2008 yılından bu yana devam eden programın yeni sezon tarihine ilişkin bilgilere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Faili bilinmeyen olayların çözüldüğü, kayıpların bulunduğu ve birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Yeni sezonu heyecan içinde bekleyen izleyiciler Her sabah saat 10.00'da yayınlanan programın yeni sezon tarihine ilişkin aramalar yapıyor. Peki, "Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

Müge Anlı yeni sezon ne zaman: 24 Haziran 2022 tarihinde bir sezonu daha başarıyla bitiren Gazeteci Müge Anlı, sezon finali ardından ekibi ile birlikte geride bıraktıkları sezonda büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Beklenen yeni sezon için kesin tarih verilmedi. Ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçen senelerde Eylül ayında başlamıştı.

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