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Rusya İdlib'in batısını vurdu 5 çocuk 7 sivil öldü görüntüler korkunç

Rusya İdlib'in batısını vurdu 5 çocuk 7 sivil öldü görüntüler korkunç

RUSYA'nın Suriye'de İdlib ilinin batısındaki yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 7 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

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Rusya'ya ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Hristiyanların yaşadığı Yakubiye ve Cudeyde köylerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 5'i çocuk 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçağının İdlib'in Cudeyde köyüne hava saldırısında 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Hedef alınan bölgede Hristiyanların yanı sıra yerinden edilen aileler de yaşıyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Hama ilindeki saldırılarından kaçarak bölgeye sığınan siviller olduğu öğrenildi.

- İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Dün gece de Esed rejimi topçuları İdlib'in güneyindeki Cebeli Zaviye'ye bağlı Mezra'a kasabasını ağır toplarla bombaladı, saldırıda sivillere ait araçlar hasar gördü.

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