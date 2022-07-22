BIST 2.511
DOLAR 17,73
EURO 18,08
ALTIN 977,74
HABER /  POLİTİKA

Altılı Masa toplantısının tarihi değiştirildi! Toplantı daha ileri bir tarihe alındı

Altılı Masa toplantısının tarihi değiştirildi! Toplantı daha ileri bir tarihe alındı

6'lı Masa'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapacağı toplantı ertelendi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten 6 parti liderinin 7 Ağustos'ta yapmayı planladıkları toplantının tarihi 21 Ağustos olarak değiştirildi.

Abone ol

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ne imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 6. toplantısı 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak.

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılan beşinci toplantıda altılı masanın bir ay sonra 7 Ağustos'ta toplanacağı planlaması yapıldı. Ancak yaz dönemi liderlerin programı dikkate alınarak bu tarih 21 Ağustos olarak revize edildi.

Sonuncu toplantı olacak
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ev sahipliğindeki beşinci toplantıda, partiler 7 Ağustos’ta Saadet Partisi’nde toplanacaktı. Bu toplantı ilk tur toplantıların sonuncusu olacaktı.

Parti genel başkanlarının yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Ağustos’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu KHK'lara söz verdi! 'Bütün KHK'ları iptal edeceğiz'
Kemal Kılıçdaroğlu KHK'lara söz verdi! 'Bütün KHK'ları iptal edeceğiz'
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Yurtdışında arazi kiralama' haberlerine açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Yurtdışında arazi kiralama' haberlerine açıklama
Kanlı eliyle video çekmiş! Kocaeli'deki cinayetin nedeni belli oldu
Kanlı eliyle video çekmiş! Kocaeli'deki cinayetin nedeni belli oldu
Shakespeare'in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap rekor fiyata satıldı
Shakespeare'in oyunlarının toplu olarak basıldığı kitap rekor fiyata satıldı
Cuma mesajları yeni resimli ve kısa sözlü cuma mesajları derlemesi
Cuma mesajları yeni resimli ve kısa sözlü cuma mesajları derlemesi
8 ilde dev FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı
8 ilde dev FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı
Manisa'da otobüsün karıştığı zincirleme kaza! Faciaya ramak kaldı feci görüntüler
Manisa'da otobüsün karıştığı zincirleme kaza! Faciaya ramak kaldı feci görüntüler
Trump o gece 2,5 saat odasından Fox News izlemiş
Trump o gece 2,5 saat odasından Fox News izlemiş
Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı
Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı
AK Parti Anadolu turuna çıkıyor! AK Parti'ye küsen seçmene 'neden' diye sorulacak?
AK Parti Anadolu turuna çıkıyor! AK Parti'ye küsen seçmene 'neden' diye sorulacak?