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Trump o gece 2,5 saat odasından Fox News izlemiş

Trump o gece 2,5 saat odasından Fox News izlemiş

ABD'de 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, Kongre baskınının olduğu esnada dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2,5 saat boyunca yemek odasında Fox News izlediğini duyurdu.

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6 Ocak Soruşturma Komitesi, bugün Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği 187 dakikayı mercek altına aldı.

Temsilciler Meclisindeki oturumda Trump döneminde Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı olarak görev alan Matthew Pottinger ve eski Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ifade verdi.

Komite üyelerinden Elaine Luria, yaptıkları birçok görüşmeye dayanarak Trump'ın Kongre baskınının yaşandığı dakikalarda Beyaz Saray'daki hareketlerini derlediklerini belirterek, "Trump o gün Beyaz Saray önündeki konuşmasını bitirdikten 15 dakika sonra, Kongrenin etrafının sarıldığını ve saldırı altında olduğunu biliyordu." ifadesini kullandı.

Luria, Trump'ın baskın anlarında yaklaşık 2,5 saat boyunca Beyaz Saray yemek odasına kendisini kapadığını ve Fox News'i izlediğini belirtirken, o dakikalarda kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen resmi fotoğrafçıyı da reddettiğini kaydetti.

- Trump, olayları kınaması için yapılan uyarıları dinlememiş
Trump'ın baskın anlarında danışmanları tarafından şiddeti kınama konusunda uyarıldığını belirten Luria, "Neredeyse herkes, Trump'ı şiddeti kesin bir dille kınaması konusunda uyardı. Ancak eski başkan insanların yalvardığı şeyi yapmamayı tercih etti." dedi.

Ayrıca oturumda konuşan eski Beyaz Saray Avukatı Pat Cipillone, Trump'tan Kongredeki şiddeti kınayan bir açıklama yayımlamasını istediğini ancak Trump'ın bunu reddettiğini belirtti.

Cipillone, Trump'ın danışmanlığını da yapan kızı Ivanka Trump'ın da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ancak Trump'ın bu uyarıları dinlemediğini söyledi.

- Trump, güvenlik yetkilileri ile irtibata geçmemiş
Luria, adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray güvenlik yetkilisinin Trump'ın protestoculara Kongreye yürüyüşlerinde liderlik etmek istediğini söylediğini aktararak, güvenlik endişeleri nedeniyle buna izin verilmediğini dile getirdi.

Trump'ın baskın anlarında hiçbir güvenlik birimiyle irtibata geçmediğini söyleyen Luria, "Birçok üst düzey güvenlik gücünden ve askeri yetkiliden teyit ettiğimiz kadarıyla, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisi ya da Washington DC yetkillieri, hiçbiri Trump ile o gün konuşmamış. Bu konuda kimse aranmamış. Trump kimseye yardım teklif etmemiş." diye konuştu.

- Trump'ın baskın günü yayımladığı videoda "seçim bitti" demeyi reddettiği ortaya çıktı
Öte yandan komite, Trump'ın baskın günü kaydedilen ancak daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan bir videosunu da servis etti.

Söz konusu videoda Trump'ın kendisine hazırlanan metinde "seçim bitti" ifadesini okumayı reddettiği, bunun yerine "Kongre seçim sonuçlarını onayladı" demek istediği görüldü.

Ayrıca videoda Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da babasına yardımcı olduğu ortaya kondu.

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