Cübbeli Ahmet Hoca’ya yapılan kaset şantajı bakın neye mal oldu

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında çektiği videoda Saadettin Ustaosmanoğlu'nun kaset şantajının ardından Medyaya yansıyanları ve Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişin yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Abone ol

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye "Şeyhliğini de ilan et de kasetlerini patlatalım" deyip bel altı kaset şantajı yapmıştı. Şantajın ardından katıldığı televizyon programında Cübbeli Ahmet Hoca konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşananları YouTube kanalındaki Perde Arkası'nda yorumladı. İşte Özışık'ın konuya ilişkin yaptığı o açıklamalar;

Oha diyeceksiniz hatta çüş diyeceksiniz

Göreceksiniz bunun üzerinde tepinecekler, göreceksiniz İsmailağa cemaatine çamur sıçratacaklar ve nihayet tam da benim dediği gibi oldu. Şimdi bakın fitne, fesat yani bir şeye sebep olmak. Ya öyle bir şey ifade edildi ki Halk TV'de İsmailağa cemaati işte bu Saadettin Efendi'nin söylediği sözlerden sonra Halk TV özel bir oturum yaptı ve orada Nazif Ay diye kendisine ilahiyatçı diyen bir adam. İsmailağa cemaatini konuşurlarken bu adam Sadettin Efendi'nin ortaya attığı iddialar üzerine konuşurken akıllara zarar bir açıklama yaptı. Bunu dinlediğinizde tabi ki bu adama kızacaksınız. Oha diyeceksiniz hatta çüş diyeceksiniz. Bunu biliyorum ama bunun müsebbibi kim kardeşim, kim buna sebep oldu, kim konuştu da? Bu adamın bu şekilde ekranlara çıkıp böyle bir ifade kullanmasına sebep oldu?

Beğendin mi yaptığını, amacına ulaştın mı kardeşim?

Saadettin Ustaosmanoğlu Beyefendi Cübbeli Ahmet Hoca'ya şantaj yapacaksın, kaset tehdidinde bulunacaksın, hakaret edeceksin olamayan bir takım şeyler üreteceksin. Elin Oğlu da çıkar işte senin içinde olduğun cemaate ya da oradaki insanlara haşa ve kella böyle bir ifade kullanır. Beğendin mi yaptığını, amacına ulaştın mı kardeşim? Vallahi senin amacına ulaşıp ulaşmadığını ben bilmiyorum. Ama bu adamlar senin üzerinden senin ettiğin laflar üzerinden İsmailağa cemaatinin yanında diğer cemaatleri de böyle bu şekilde yaftalıyorlar. Diyorlar ki... Benim dilim varmıyor. Saddettin bey şimdi rahat bir uyku çekebilir. Ne güzel oldu işte adamlar konuştular, adamlar yorum yaptılar, adamlar İsmailağa cemaatini böyle bu şekilde, böyle bir kılıfın içine soktular. Niye Cübbeli'ye saldıracaksın diye, niye Cübbeli'yi tehdit edeceksin diye, niye Cübbeli'yi toplumun nazarında küçük düşüreceksin diye.

Habertürk'e çıkmadan önce ben aradım

Cübbeli Ahmet Hoca da bu video'nun yayınlanmasıyla birlikte cesur bir hareketle ben size söylemiştim konuşacağım diye daha Habertürk'e çıkmadan önce ben aradım. Şu ifadeyi kullandı; O kaset varsa ortaya koymayan melundur. İki gündür Sadettin Efendi'den ses çıkmıyor. Cübbeli Ahmet Hoca şehir dışındaydı ben kendisiyle konuştuğumda. İstanbul'a hareket etmek üzeriydi ve Habertürk televizyonundaki Fatih Altaylı ile Murat Bardakçı'nın yayınına katılacaktı. Dedim ki hocam bravo valla. Adam iddialı laflar ortaya atıyor siz de bayağı bir kendisine karşı meydan okuyorsunuz. Benim korkacak bir şeyim yok Hadi bey dedi. Ben çıkacağım çatır çatır her şeyi anlatacağım dedi. Cübbeli Ahmet Hoca Habertürk televizyonuna çıkarken tabi ki İsmailağa cemaati'nden icazet alarak bu ekranlara çıktı. Onu bana yayına katılmadan öncede ifade etti. Dedi ki ben İsmailağa cemaatine müracaat ettim, izin aldım. Yayına katılmam da sakınca görmediler. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bir tane adam konuşuyor, tehdit ediyor, şantaj yapıyor, iftira atıyor ve bu adam İsmailağa cemaatinin bir mensubu olduğunu söylüyor. Mahmut Efendi Hazretleri'nin de yeğeni olduğunu ifade ediyor. Şimdi böyle bir durumda bu kadar iddialı söylediklerine karşı İsmailağa cemaati bu adama rağmen Cübbeli Ahmet Hoca'ya çık kardeşim anlat her şeyi diyorsa demek ki Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaati nazarında bu Sadettin dediğimiz adamda daha itibarlı daha muteber bir adam. İsmailağa cemaati bununla da yetinmedi bir de açıklama yaptı ve Cübbeli Ahmet Hoca'ya sahip çıktı.

Hadi Özışık'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların tamamına linkten ulaşabilirsiniz

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN