BIST 2.511
DOLAR 17,72
EURO 18,13
ALTIN 979,23
HABER /  DÜNYA

Rusya’dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım

Rusya’dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım

Rusya, Avustralya’nın "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım uyguladı.

Abone ol

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'nin, 2009'da Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından, Avustralya’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara Rusya’dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avustralya’nın yaptırımlarına karşılık aralarında kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşının Rusya’ya girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, “Avustralya'daki ‘Magnitsky Yasası’ uyarınca yaptırım uygulama kararına yanıt olarak, Rusya Federasyonu, Avustralya'nın kolluk kuvvetleri, sınır servisi ve savunma sektörünün müteahhit şirketlerinin temsilcilerinden 39 kişi ek olarak ülkeye girişi yasaklı şahıs listesine alındı” ifadeleri kullanıldı. Yaptırım listesinde, Avustralya İçişleri Bakan Yardımcısı Marc Ablong ve Andrew Kefford gibi kritik isimler de bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, “Avustralya makamlarının Rus düşmanlığı duygularını körüklemeye ve yaptırımları genişletme politikası izlemeye devam ettiği koşullarda, daha fazla karşı önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı
Sakarya'da tatile gelen genç kıza saldıran şahıs suç makinesi çıktı
BATE Borisov Konyaspor (CANLI YAYIN)
BATE Borisov Konyaspor (CANLI YAYIN)
Dünyayı sarsan tahıl krizi Türkiye ve BM'nin girişimiyle son buluyor
Dünyayı sarsan tahıl krizi Türkiye ve BM'nin girişimiyle son buluyor
Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi değiştirildi
Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi değiştirildi
Libya duyurdu: Petrol ihracatı yeniden başladı
Libya duyurdu: Petrol ihracatı yeniden başladı
Başakşehir 1-1 Maccabi Netanya (Maç Özeti)
Başakşehir 1-1 Maccabi Netanya (Maç Özeti)
ABD'de PKK/YPG uyanışı: Paramızla terörist yetiştiriyorlar
ABD'de PKK/YPG uyanışı: Paramızla terörist yetiştiriyorlar
Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD yine bekleneni yaptı
Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD yine bekleneni yaptı
Duy Beni nerede çekiliyor hangi okulda Duy Beni dizisi hangi üniversitede çekiliyor?
Duy Beni nerede çekiliyor hangi okulda Duy Beni dizisi hangi üniversitede çekiliyor?