Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve çevre illerde hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesinde saat 18:44’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.32 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı. Balıkesir Valiliğinin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir yüzölçümü çok büyük bir yer. Kaymakam beyle otururken hafif bir şekilde hissettik. Bir olumsuzluk olduğunu düşünmüyoruz ama ekiplerimiz muhtarlıklarımızdan bilgi alıyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Geçmiş olsun diyoruz tüm hemşehrilerimize. Biz zaman zaman yaşıyoruz. Yıl içerisinde 3-4 defa bu şiddette hissediyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Halkımız makul karşıladı. İnceleme yapıldığında net bilgiler gelir. Şu anda kimseyi endişelendirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

AFAD: Olumsuz bir ihbar alınmamıştır

AFAD, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreminin ardından bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da depremin kısa sürdüğünü herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18.44 sıralarında Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden gelen olumsuz bir ihbar bulunmadığını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da depremin kısa sürdüğünü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, halkın normal hayatını sürdürdüğünü kaydetti.