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ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandığı duyuruldu. 79. yaşındaki Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği ve Paxlovid adlı ilacı aldığı belirtildi.

Kanser iddialarına yanıt
Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında kullandığı tepki çeken ve merak uyandıran “kanser oldum” ifadelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Başkan Biden’ın gerçekleştirdiği konuşmada yakalandığı cilt kanserini hatırlattığı ifade edildi.

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