6 çocuk serinlemek için Van Gölü'ne girdi kahreden haber geldi boğulanlar var

Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 2'sinin cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. 3'ü kendi imkanlarıyla karaya çıkarken kayıp bir diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Van Kalesi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü’ne giren 6 çocuktan 3’ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3’ü de suda kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ilk etapta yapılan aramada 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, birini arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay yerinden üzücü görüntüler geldi: