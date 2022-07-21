BIST 2.506
DOLAR 17,71
EURO 18,04
ALTIN 969,90
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş'tan ANKAPARK açıklaması: Atatürk'ün emaneti yere parayla girilmesi doğru değil

Mansur Yavaş'tan ANKAPARK açıklaması: Atatürk'ün emaneti yere parayla girilmesi doğru değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkeme kararıyla belediyeye devredilen ANKAPARK'ta basın açıklaması yaparak alanla ilgili atılacak adımları anlattı.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediyesince ANKAPARK'ta düzenlenen basın turunda, atıl durumda olan ve üç yıl boyunca kullanılmadığı için tahrip olan alanlar gösterildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden sonra ANKAPARK'ın işletmecisinin taleplerinin hepsini yerine getirdiklerini söyledi.

Parka yatırımların Ankara halkının paralarıyla yapıldığını belirten Yavaş, harcanan paranın bedelinin korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

Yavaş, "Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz, bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açarak burayı nasıl kullanacağımızı soracağız." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bir yerin kapısından bilet parası ödenerek girilmesini doğru bulmadığını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Tamamen ücretsiz bir hale getirip burayı bütün Ankaralının Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek. Elbette bir kısım aletlerin sökülmesi, bir kısmının da kiraya verilmesi olabilir. Başka türlü aktiviteler olabilir. Bunları bize gelecek görüşler üzerinden, hatta gerekirse bir çalıştay yapmak suretiyle de değerlendirmeyi planlıyoruz. Asla ve asla buradaki bir kuruşun boşa gitmemesi için de çalışacağız."

Yavaş, daha sonra ANKAPARK'ın yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
#TeşekkürlerKılıçdaroğlu hastagı Tayyip Erdoğan’ı çıldırtmış!
#TeşekkürlerKılıçdaroğlu hastagı Tayyip Erdoğan’ı çıldırtmış!
Otoyol ve köprü kaçak HGS geçiş ödemelerinde süre değişti! 4 katı para cezası var
Otoyol ve köprü kaçak HGS geçiş ödemelerinde süre değişti! 4 katı para cezası var
İBB'nin kestiği çınar ağaçlarının yerine diktiği fidanlar da kurudu
İBB'nin kestiği çınar ağaçlarının yerine diktiği fidanlar da kurudu
6 çocuk serinlemek için Van Gölü'ne girdi kahreden haber geldi boğulanlar var
6 çocuk serinlemek için Van Gölü'ne girdi kahreden haber geldi boğulanlar var
Resmi Gazete'de yayınlandı! Çiftçiye buğdayda kilo başına 1 TL, Arpa için 50 kuruş verilecek
Resmi Gazete'de yayınlandı! Çiftçiye buğdayda kilo başına 1 TL, Arpa için 50 kuruş verilecek
Duy Beni Bekir kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Duy Beni Bekir'i gerçekte kim oynuyor?
Duy Beni Bekir kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Duy Beni Bekir'i gerçekte kim oynuyor?
Dünya Bankası'ndan Emine Erdoğan'a ödül
Dünya Bankası'ndan Emine Erdoğan'a ödül
Meteoroloji 'Kavrulacağız' dedi İçişleri Bakanlığı harekete geçti 81 ile genelge
Meteoroloji 'Kavrulacağız' dedi İçişleri Bakanlığı harekete geçti 81 ile genelge
Karısını sosyal medyadan taciz eden adamı eve çağırıp sopayla döve döve öldürdü! Yol kenarına attı
Karısını sosyal medyadan taciz eden adamı eve çağırıp sopayla döve döve öldürdü! Yol kenarına attı
DEVA Partisi lideri Babacan'dan gündem yaratacak cumhurbaşkanı adayı çıkışı
DEVA Partisi lideri Babacan'dan gündem yaratacak cumhurbaşkanı adayı çıkışı