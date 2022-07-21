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Otoyol ve köprü kaçak HGS geçiş ödemelerinde süre değişti! 4 katı para cezası var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otoyol ve köprü kaçak HGS geçiş ödemelerinde süre değişti! 4 katı para cezası var

Otoyol ve köprülerdeki HGS gişelerinden kaçak geçiş yapanlar için ödeme süresi değişti. İlk 15 günde asıl geçişin ücreti alınacak. 45 günden sonra ödeme yapılırsa tam 4 katı ücret tahsil edilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanununda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 Temmuz'da yürürlüğe girdiği, kanunla otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapılmadan gerçekleşen geçişler için düzenleme yer aldığı hatırlatıldı.

Tebliğe göre, ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede sadece geçiş ücreti alınacak, 15 ile 45 gün arasında geçiş ücreti ve bu ücretin 1 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak.

Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.

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