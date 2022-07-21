TeşekkürlerKılıçdaroğlu hastagı Tayyip Erdoğan’ı çıldırtmış!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalındaki Perde Arkası'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşunu yorumladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK kredileri için yaptığı açıklamanın ardından Twitter'da gündem "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi olmuştu. Hükümetin yaptığı her şeyi kendileri yapmış gibi lanse eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran dönüşü verdiği cevap da gündem oldu. Hadi Özışık, Kılıçdaroğlu'nun bu duruşunu yorumladı ve şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası gençlerin beklediği müjdeyi verdi. KYK faizleri silindi dedi. Erdoğan açıklama yapmadan önce Kılıçdaroğlu bunu gündeme getiriyor. Öğrenciler kendilerini çok sever bu gündeme getirince Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini yapan kişi oluverdi. Erdoğan bu açıklamayı yaptıktan sonra sosyal medyada 'teşekkürler Kılıçdaroğlu' dediler. Niye 'bak yaptırdık'...

Kılıçdaroğlu bunu fırsat bildi hemen bir mesaj paylaştı EYT'lilere müjde verdi. EYT meselesi hükümetin masasında...Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gitmişti. Dönüşünde gazetecilerle konuştu. Arkadaşlarımız soruyorlar. Erdoğan ne diyecek. O söylüyor ben yapıyorum diyor...