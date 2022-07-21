İbrahim Yıldız kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı? İbrahim Yıldız dizileri hangisi?

Star TV'nin yeni gençlik dizisi Duy Beni bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Duy Beni dizisi konusu kadar oyuncu kadrosu ile de gündemde. Orta halli bir mahallede yaşayan gençlerin en popüler liseye girmesi ile başlayan ilginç hikayeyi konu alan dizinin başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi isimler var. Peki Duy Beni dizisinde Dağhan kim, gerçekte kim oynuyor? İbrahim Yıldız kimdir, yaşı kaç?

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Yaz mevsiminin başlaması ile birçok kanal yeni yaz dizilerini ard arda yayına sokmaya başladı. Star TV'de büyük umutlar bağladığı gençlik dizisi Duy Beni ile bu akşam yeni bölümü ile ekran sınavını verecek ve Duy Beni bu akşam 1. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da şimdiden ses getirdi. Duy Beni dizisi oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi genç yetenekler var. Duy Beni dizisi uyarlama mı sorusu ise merak edilenlerden. Duy Beni dizisi uyarlama değil fakat Netflix dizisi Elitte olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bir detay. Duy Beni dizisi Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarda çekiliyor.

Oyuncular: Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız, Durul Bazan, Murat Daltaban

Dizinin konusu nedir:

İstanbul’un orta halli mahallerinden birinde sıradan bir hayat yaşayan lise öğrencisi Ekim’in hayatı, gözünün önünde gerçekleşen trajik bir trafik kazasıyla alt üst olur. Ekim’in kazaya dair hatırladığı tek şey şoförün yüzündeki maske ve yerde kanlar içinde yatan arkadaşı Leyla’dır.

Leyla’ya çarpıp kaçan araba, mahalleye de çok yakın bir kampüsü olan Gerçek Koleji’nde saklandığını öğrenen mahalleli isyan çıkarır. Araba bu zengin ve ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okulda adeta sırra kadem basar.



Mahalleli adalet isterken okul yönetimi mahalleden başarılı üç gence vereceği bursla tepkileri yumuşatmaya çalışır. Bir süre sonra da olay kapanır. Ancak Ekim’in en yakın arkadaşını yatağa mahkum edenlerin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Emin olduğu tek şey vardır. Suçlu, okuldaki zengin ve şımarık çocuklardan biridir.



“Cennet görünümlü bir cehenneme benzeyen” Gerçek Koleji sadece bu sırrı barındırmaz. Demir kapısının ve yüksek duvarlarının arkasında çok daha tehlikeli bir gerçeği saklamaktadır. Zorbalık!



Bir grup öğrencinin liderlik ettiği şiddet, Ekim ve okula giren diğer iki fakir genci adeta hayatla yüzleştirir. Ekim, bir yandan bu karanlık sır perdesini aralamak ve adaleti sağlamak için uğraşırken, duyguları kafasını karıştıracak ve yüreğini alt üst edecektir. Gençlik rüzgarı öyle sert ve öyle şiddetli esecektir ki Gerçek Koleji’nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

Duy Beni Hazal (Meltem Akçöl) kimdir :

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni. 2001, İstanbul doğumlu. Boy 166 cm, kilo 48 kg. Reels videolar sayesinde instagramda tanınan Meltem Akçöl sosyal medya fenomenidir. Hobileri arasında fotoğraf çekmek ve keşifler yapmak olan ve birbirinden farklı kıyafetleri ile instagramda birçok resmi bulunan Meltem Akçöl, Televi Menajerlik’in oyuncusudur.

Meltem Akçöl, oynadığı ilk dizi olarak, 2021’de kadın başrol oyuncusu olduğu Kırık Hayatlar dizisinde Deniz Yılmaz, 2022’de rol aldığı Duy Beni dizisinde Hazal karakterini canlandırdı.

Duy Beni Dağhan (İbrahim Yıldız) kimdir:

Genç oyuncu İbrahim Yıldız,Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Lagari Hasan olarak tanınmıştır. 2018 yılında Keşif filminde yer alan İbrahim Yıldız kamera önünde oldukça deneyim kazanmıştır. 2019 yılında Tek Yürek dizisinde Osman Saruhan karakterini canlandıran İbrahim Yıldız,2021 yılında TRT 1'in merakla beklenen yeni Kıbrıs Ada Kışı dizisine dahil oldu.

Duy Beni- Leyla (Helin Kandemir) :

2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, 1.55 boyunda 41 kilodur.

Bitmeyen Hikaye, Ötesiz İnsanlar, İsimsizler, Hakan Muhafız , Bir Litre Gözyaşı, Doğduğun ev kaderindir ve son olarak Kağıt Ev dizisinde rol almıştır.

Duy Beni Kanat (Caner Topçu):

Caner Topçu 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış, Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu. İlk dizi oyunculuğunu ise Nöbet isimli dizi ile sergiledi. Caner Topçu TRT 1 'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Oruç Reis'in kardeşi İlyas Reis'i oynuyor.

Rol aldığı film ve diziler

Caner Topçcu dizileri: Bilinçsizler (Recep) (2015)

Nöbet (2019)

Hiç (Deniz) (2021)

Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk (2018)

Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk (Ömer Ali) (2019)

Barbaroslar (İlyas) (2021)

Duy Beni Ekim (Rabia Soytürk) :

Canlandırdığı her karakterle beğeni toplayan Rabia Soytürk, Sağlık Koleji'nin Hemşirelik bölümünü bitirmiştir.

Küçük yaşlardayken tiyatroya adım atan Soytürk, oyunculuk eğitimlerini Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez mini dizi Şahsiyet ile çıkmıştır.

Rabia Soytürk 1996 yılında doğmuştur. İstanbul'da dünyaya gelen oyunculardan biridir. Güzel oyuncu 26 yaşlarındadır.

Duy Beni Melisa (Sümeyye Aydoğan):

Sümeyye Aydoğan, 1997 yılında dünyaya gelmiştir.

Genç oyuncu, Talento Menajerlik ile çalışmaktadır. Tiyatronun yanı sıra televizyon ve sinema oyunculuğu ile de ilgilenmekte olan Sümeyye Aydoğan, kameralar karşısına ilk kez ‘Aile Hükümeti’ adlı sinema filmi ile geçmiştir.

Yaz 96 adlı filmde de yer alan Aydoğan, şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterine hayat verdi.

2021 – Kahraman Baba (Menekşe) (TV Dizisi)

2020 – Yaz 96 (Sinema Filmi)

2020 – Aile Hükümeti (Sinema Filmi)