Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD yine bekleneni yaptı

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla'nın Türkiye'nin Suriye kuzeyine yönelik olası operasyonu öncesi terör örgütü YPG’nin sözde üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunması dikkat çekti.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla Orta Doğu gezisi kapsamında Suriye'nin kuzeyine de ziyarette bulundu.

Kurilla, Suriye ziyaretinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG’nin sözde yetkilileri ile bir araya geldi.

CENTCOM Komutanı General Kurilla ve terör örgütü YPG’nin sözde Komutanı Mazlum Abdi yaptığı görüşmelerde Suriye'deki askeri operasyonları ve ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile YPG arasında gelişen iş birliğini masaya yatırdı.

İkili ayrıca Hol kampındaki gidişatı ele alırken kampa yönelik uluslararası ve yerel çabaların artırılması ihtiyacına değindi.

Öte yandan YPG’nin sözde Komutanı Abdi, Türkiye operasyonunun bölge istikrarını tehdit edeceğini ileri sürerken operasyonun DAEŞ ile mücadele çabalarını baltalayacağını iddia etti.

Kurilla ise ABD'nin Türkiye'nin Suriye kuzeyine yönelik herhangi bir saldırısına karşı konum aldığını anımsattı.