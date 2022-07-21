Konyaspor 10 kişiyle rahat kazandı! Tur kapısını araladı

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bate Borisov'u 3-0 mağlup etti.

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BATE Borisov ile Konyaspor, Belarus ekibinin ev sahipliğinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 3-0 kazandı.

Konyaspor, 39. dakikada Bytyqi'nin golüyle öne geçti. Temsilcimizde 41. dakikada Uğurcan Yazğılı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı. İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor 58. dakikada Michalak ve 90+5. dakikada Muric'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Temmuz Perşembe günü Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin set şutu üstten auta gitti.

17. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Michalak penaltı noktasına doğru pas çıkardı. Bu topa gelişine vuran Cikalleshi’nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

33. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada Hadziahmetovic’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin yerden yakın direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 0-1

40. dakikada Konyaspor’da sarı kartı bulunan Uğurcan rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve sonrasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+2. dakikada BATE Borisov’un kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti. Ceza sahası önünde Bocherov’un bekletmenden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi’nin arka direğe gönderdiği topta Michalak’ın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

58. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2

73. dakikada Filipovic’in ara pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Milic’in şutunda top üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric’in ayak içiyle yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

BATE Borisov-Konyaspor 11'ler:

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi