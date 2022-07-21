BIST 2.511
DOLAR 17,72
EURO 18,07
ALTIN 976,42
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Leo Dubois resmen Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti...

Leo Dubois resmen Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Lyon'dan Fransız sağ bek Leo Dubois'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Abone ol

Sarı-kırmızılı ekip, Lyon'dan Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyayı sarsan tahıl krizi Türkiye ve BM'nin girişimiyle son buluyor
Dünyayı sarsan tahıl krizi Türkiye ve BM'nin girişimiyle son buluyor
Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi değiştirildi
Spor Toto 1. Lig Play-Off sistemi değiştirildi
Libya duyurdu: Petrol ihracatı yeniden başladı
Libya duyurdu: Petrol ihracatı yeniden başladı
Başakşehir Maccabi Netanya (CANLI YAYIN)
Başakşehir Maccabi Netanya (CANLI YAYIN)
Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi
Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD yine bekleneni yaptı
Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD yine bekleneni yaptı
Duy Beni nerede çekiliyor hangi okulda Duy Beni dizisi hangi üniversitede çekiliyor?
Duy Beni nerede çekiliyor hangi okulda Duy Beni dizisi hangi üniversitede çekiliyor?
Duy Benim Ekim kimdir gerçekte kim oynuyor Rabia Soytürk kimdir, yaşı kaç?
Duy Benim Ekim kimdir gerçekte kim oynuyor Rabia Soytürk kimdir, yaşı kaç?
Duy Beni Kanat kim oynuyor gerçek adı nedir Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?
Duy Beni Kanat kim oynuyor gerçek adı nedir Caner Topçu kimdir, kaç yaşında?
Bulgaristan’da F-16 krizi! ''Ödediğimiz para uçup gitti''
Bulgaristan’da F-16 krizi! ''Ödediğimiz para uçup gitti''