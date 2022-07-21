Başakşehir 1-1 Maccabi Netanya (Maç Özeti)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya'yla 1-1 berabere kaldı.

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Başakşehir ve Maccabi Netanya, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Maccabi Netanya'ya 2. dakikada Itzhak kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Medipol Başakşehir'de yeni transfer Szysz 81. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü Maccabi Netanya'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Mesut Özil maçı tribünden takip etti

Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan yıldız futbolcu Mesut Özil takımını zorlu mücadeleye yalnız bırakmadı. Özil, Maccabi Netanya maçını tribünden takip etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Twumasi’nin ortasında kafayı vuran Itzhak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Okaka rakiplerinden sıyrılarak topu sol taraftaki Serdar Gürler’e aktardı. Serdar ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada Deniz Türüç kafayla meşin yuvarlağı Okaka’ya indirirken, bu oyuncunun etkisiz şutu kaleci Nitzan’da kaldı.

21. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sağ taraftan arka direğe doğru açtığı ortaya gelişine vuran Serdar Gürler’in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası içinde Itzhak’ın kafayla indirdiği topta Takang’ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

69. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Junior Caiçara’nın sert şutunu kaleci Nitzan oyun alanına çeldi.

78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Szysz’nin sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

81. dakikada Mounir Chouiar’in ceza sahası dışı sol taraftan yaptığı ortada top kaleci Nitzan’ı geçerek arka direkte Patryk Szysz’nin önünde kaldı. Szysz’nin dar açıdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

87. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic’in sert şutunda kaleci Nitzan meşin yuvarlağı yumruklayarak oyun alanına döndürdü.

90+1. dakikada Galabov’un Crivelli ile girdiği ikili mücadelede hakem faul düdüğünü çalarken Galabov’a sarı kart gösterdi. Daha önceden sarı kartı olan Galabov kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Başakşehir-Maccabi Netanya 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Rotman, Twumasi, Itzhak