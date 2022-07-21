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Fenerbahçe Joao Pedro transferini açıkladı!

Fenerbahçe Joao Pedro transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro'nun transferini resmen duyurdu. Transferin maliyeti de KAP'a bildirildi.

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Fenerbahçe, Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro'nun transferini resmen duyurdu. Transferin maliyeti de KAP'a bildirildi.

Fenerbahçe , Galatasaray'ın da ilgilendiği Joao Pedra için Cagliari'yle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-Lacivertliler'in, KAP'a yaptığı bildirimde, "Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir" denildi.

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