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Fenerbahçe Joao Pedro transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro'nun transferini resmen duyurdu. Transferin maliyeti de KAP'a bildirildi.Abone ol
Fenerbahçe, Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro'nun transferini resmen duyurdu. Transferin maliyeti de KAP'a bildirildi.
Fenerbahçe , Galatasaray'ın da ilgilendiği Joao Pedra için Cagliari'yle anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-Lacivertliler'in, KAP'a yaptığı bildirimde, "Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir" denildi.