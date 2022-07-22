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Malatya'da dehşet! Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını öldürdü

Malatya'da dehşet! Arkadaşlık kurmak istediği kızın babasını öldürdü

MALATYA'da kızı ile arkadaşlık kurmak isteyen genç tarafından silahla vurulan 63 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

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Olay, Arguvan İlçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana geldi.
İdiaya göre, arkadaşlık kurmak istediği B.K.'nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç'a (63) tüfekle ateş açtı. Göğüs kısmına isabet alan Ziya Koç hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.'nın (48) bindiği araca da ateş açan E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.'nin Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Ziya Koç'un cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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