Avrupa'da Türk gecesi! Konyaspor tur kapısını araladı, Başakşehir İsrail'e bıraktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir tur için mücadele etti. Konyaspor, Bate Borisov engelini 3-0 ile geçerek tur kapısını aralarken Başakşehir ise sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya'yla 1-1 berabere kalarak tur şansını İsrail'e bıraktı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz 2. eleme turu ilk maçlarında sahaya çıktı. Konyaspor 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-0 geçerek tur için avantajı kaptı. Başakşehir ise geriye düştüğü maçın 81. dakikasında bulduğu gol ile tur umutlarını sürdürdü.

Konyaspor 10 kişiyle rahat kazandı! Tur kapısını araladı

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bate Borisov'u 3-0 mağlup etti.

BATE Borisov ile Konyaspor, Belarus ekibinin ev sahipliğinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 3-0 kazandı.

Konyaspor, 39. dakikada Bytyqi'nin golüyle öne geçti. Temsilcimizde 41. dakikada Uğurcan Yazğılı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı. İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor 58. dakikada Michalak ve 90+5. dakikada Muric'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Temmuz Perşembe günü Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi’nin set şutu üstten auta gitti.

17. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Michalak penaltı noktasına doğru pas çıkardı. Bu topa gelişine vuran Cikalleshi’nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

33. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada Hadziahmetovic’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi’nin yerden yakın direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 0-1

40. dakikada Konyaspor’da sarı kartı bulunan Uğurcan rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve sonrasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+2. dakikada BATE Borisov’un kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti. Ceza sahası önünde Bocherov’un bekletmenden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi’nin arka direğe gönderdiği topta Michalak’ın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

58. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2

73. dakikada Filipovic’in ara pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Milic’in şutunda top üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric’in ayak içiyle yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

BATE Borisov-Konyaspor 11'ler:

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi

Başakşehir tur şansını İsrail'e bıraktı

Başakşehir ve Maccabi Netanya, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Maccabi Netanya'ya 2. dakikada Itzhak kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Medipol Başakşehir'de yeni transfer Szysz 81. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü Maccabi Netanya'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Maccabi Netanya 10 kişi kaldı

İsrail ekibi, 90+2 dakikada Galabov'un gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören Galabov, 90+2 dakikada Crivelli'ye yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartını, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

İsrailli taraftarlar sahaya meşaleler attı

Maccabi Netanyalı taraftarlar maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya meşaleler attı.

Saha içine düşen meşaleler yoğun dumana sebep oldu.

Mesut Özil maçı tribünden takip etti

Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'in yolunu tutan yıldız futbolcu Mesut Özil takımını zorlu mücadeleye yalnız bırakmadı. Özil, Maccabi Netanya maçını tribünden takip etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Twumasi’nin ortasında kafayı vuran Itzhak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Okaka rakiplerinden sıyrılarak topu sol taraftaki Serdar Gürler’e aktardı. Serdar ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada Deniz Türüç kafayla meşin yuvarlağı Okaka’ya indirirken, bu oyuncunun etkisiz şutu kaleci Nitzan’da kaldı.

21. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sağ taraftan arka direğe doğru açtığı ortaya gelişine vuran Serdar Gürler’in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası içinde Itzhak’ın kafayla indirdiği topta Takang’ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

69. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Junior Caiçara’nın sert şutunu kaleci Nitzan oyun alanına çeldi.

78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Szysz’nin sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

81. dakikada Mounir Chouiar’in ceza sahası dışı sol taraftan yaptığı ortada top kaleci Nitzan’ı geçerek arka direkte Patryk Szysz’nin önünde kaldı. Szysz’nin dar açıdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

87. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic’in sert şutunda kaleci Nitzan meşin yuvarlağı yumruklayarak oyun alanına döndürdü.

90+1. dakikada Galabov’un Crivelli ile girdiği ikili mücadelede hakem faul düdüğünü çalarken Galabov’a sarı kart gösterdi. Daha önceden sarı kartı olan Galabov kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Başakşehir-Maccabi Netanya 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Rotman, Twumasi, Itzhak