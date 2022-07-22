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İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

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Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

Başkent Şam ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 2 Temmuz'da da Suriye'nin batısındaki Tartus iline saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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