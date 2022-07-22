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Kayıp çoban her yerde aranıyor: Seferberlik ilan edildi

Kayıp çoban her yerde aranıyor: Seferberlik ilan edildi

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde sabah saatlerinde keçi otlatmaya gittikten sonra bir daha geri dönmeyen çobanın bulunması için dağlık arazide arama çalışması başlatıldı.

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Kale ilçesine bağlı Toki Mahallesinde oturan Mustafa Erbay (69), keçileri otlatmak için sabahın erken saatlerinde dağlık alana gitti. Her gün saat 11.00’de geri eve dönen Erbay, saatler geçmesine rağmen eve gelmedi. Keçilerin ilerleyen saatlerde eve geri dönmesinin ardından Erbay'ın hayatından endişe eden yakınları , 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kayıp ihbarının yapıldığı bölgeye ulaşan AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra TRAC başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tarafından çobanın bulunması için çalışma başlattı.

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