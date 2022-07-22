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ABD’de 2013’ten bu yana ilk çocuk felci vakası

ABD’de 2013’ten bu yana ilk çocuk felci vakası

ABD’de 2013’ten bu yana ilk çocuk felci vakası New York kentinde kayıtlara geçti.

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ABD’de yaklaşık 10 yıl sonra ilk çocuk felci vakası kayıtlara geçti. New York şehrinin kuzeyindeki Rockland County'deki 1 kişide aşı kaynaklı çocuk felci vakası tespit edildiği ve bunun 2013'ten bu yana ABD’de kayıtlara geçen ilk vaka olduğu ifade edildi. New York eyaleti tarafından yapılan açıklamada, hastanın ABD’de enfekte olmadığı aktarılarak, hastanın bazı ülkelerde kullanılan ve ağız yoluyla alınan çocuk felci aşısı olan tip 2 kaynaklı bir çocuk felci virüsü ile enfekte olduğu belirtildi. ABD’de 2000 yılında ağız yoluyla alınan çocuk felci aşısı kullanımı sonlandırıldı.

Felç geçiren hastanın, yaşı veya yakın zamanda ülke dışına çıkıp çıkmadığı hakkında bilgi verilmedi.
New York Eyaleti Sağlık Komiseri Mary Bassett yaptığı açıklamada, çocuk felcine karşı aşılanan kişilerin tespit edilen vakadan dolayı bir riskle karşı karşıya olmadığını belirterek, virüse karşı aşılanmamış çocuklara aşı yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, 1955'ten itibaren çocuk felcine karşı aşıların kullanılmaya başlaması ile ABD’de ulusal bir aşı kampanyası başlatıldı ve ABD'deki yıllık vaka sayısı 1960'larda 100'ün altına, 1970'lerde ise 10'un altına düştü. 1979'da ise, ABD'de çocuk felcinin ortadan kaldırıldığı ilan edildi, yani artık rutin yayılma yoktu.

Rutin yayılmanın olmadığı ABD’de en son vaka Hindistan'dan ABD'nin Texas eyaletinde yer alan San Antonio’ya taşınan bir ailenin 7 aylık çocuklarında 2013’te tespit edilmişti.

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