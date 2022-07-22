Terör savcısı eroin baronu çıktı! FETÖ Borsası da kurmuş takipsizlik kararına 500 bin TL almış

ADANA merkezli eroin şebekesini yöneten Terör Suçları Savcısı Osman Yarbaş, polisleri de kurye olarak kullandı. Uyuşturucu Baronu Savcı Yarbaş'ın FETÖ'den hakkında soruşturma başlatılan kişilerden 'takipsizlik kararı' karşılığında 100 bin ila 500 bin lira istediği ve 9 kişiden bu yolla 3 milyon lira aldığı belirlendi.

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Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütüyle ilgili Konya Narkotik Polisinin yaptığı çalışmada elde edilen veriler şoke etti. Eroin kuryesinin cep telefonundan 20 kişilik uyuşturucu sevkiyat çetesi çıktı. Çetenin başındaki ismin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu belirlendi. Yarbaş'ın Narkotik Şube'de görevli polisleri de uyuşturucu kuryesi olarak kullandığı belirlendi.

Eroin baronu savcı Osman Yarbaş'ın 'FETÖ Borsası' kurarak, FETÖ'den hakkında soruşturma başlatılan kişilerden 'takipsizlik kararı' karşılığında 100 bin ila 500 bin lira istediği belirlendi. Ele geçirilen Whatsapp mesajları Savcı Yarbaş'ın, terör şubede görevli polislerle birlikte kurduğu FETÖ bosasının nasıl çalıştığı da ifşa oldu.

Takipsizlik verilecek kişilere polisleri gönderdi...

Terör suçları bürosunda görevli Savcı Osman Yarbaş'ın, FETÖ'ye üye olma suçlaması ile haklarında soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini polislere attığı belirlendi. Polislerin de bu kişilere giderek 'senin hakkında soruşturmada takipsizlik verdiririz' diyerek para istedikleri belirlendi.

Yabancı kişiler üzerinden hat alıp 3 milyon lira...

Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira aldığı tespit edildi.

Para istenen avukat Başsavcı'ya gidince...

Örgüt üyelerinin para istediğini bir avukatın durumu ilettiği Adana Cumhuriyet Başsavcısı'nın, konuyu sorduğu Yarbaş'ın "Benim böyle bir bilgim yok" dediği öğrenildi. Yarbaş'ın hemen akabinde örgüt üyelerini arayarak "Avukatı aradığınız sim kartı kırıp yok edin" dediği ortaya çıktı.