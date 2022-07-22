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Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Galatasaray, Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in geçici transferi için Fransız ekibi Nantes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Nantes'ın geçici transfer için 250 bin avro ödeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Nantes'ın 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5 milyon 750 bin Avro karşılığında transfer edebileceği belirtildi.

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