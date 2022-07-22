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AK Parti Anadolu turuna çıkıyor! AK Parti'ye küsen seçmene 'neden' diye sorulacak?

AK Parti Anadolu turuna çıkıyor! AK Parti'ye küsen seçmene 'neden' diye sorulacak?

AK Parti seçim çalışmaları için Anadolu'da 'küskün seçmen' avına çıkıyor. Küskün ve kırgın seçmene 'AK Parti'ye neden küstün' diye sorulacak. AK Parti ekipleri Eylül sonuna kadar haftanın en az dört günü sahaya inerek ilçeleri ve köyleri dolaşacak.

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Seçim çalışmaları startını veren AK Parti, küskün ve kırgın seçmenin gönlünü almak için sokağa iniyor. Eylül sonuna kadar AK Parti milletvekilleri, bakanlar ve teşkilatlar, haftanın en az dört günü sahaya inerek, ilçeleri ve köyleri dolaşacak. Programlarda elde edilen veriler Erdoğan’a sunulacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti, 2023 seçimlerinin ön hazırlıkları kapsamında Anadolu turuna hazırlanıyor. Parti yönetimi, milletvekilleri ve teşkilatlardan ilçe ve köy bazlı çalışmalara ağırlık verecek şekilde Eylül ayı sonuna kadar sahada olmalarını istedi.

Haftanın 4 günü sahada olacaklar
AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından planlanan saha çalışmaları önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarından milletvekillerinin ve ihtiyaç olması hâlinde zaman zaman bakanların da katılacağı yaz programlarını hazırlamalarını istedi. İl başkanlıklarının yapacakları programlar dâhilinde, AK Parti ekipleri eylül sonuna kadar haftanın en az dört günü sahaya inerek ilçeleri ve köyleri dolaşacak.

AK Parti'den kopan ancak başka partiye gitmeyen...
Özellikle AK Parti'den uzaklaşma eğiliminde olan seçmenler veya AK Parti'den kopmuş olmasına rağmen, henüz bir başka partiye yönelmemiş olan ‘Gri alandaki’ seçmenler yakın markaja alınacak.

Vatandaşla polemiğe girmeyin
Sahada yapılacak ziyaretler sırasında ‘Vatandaşla hiçbir şekilde polemiğe girilmemesi’, anlık çözüm gerektiren taleplerin bekletilmeden yerine getirilmesi ve AK Parti'nin 20 yıllık icraatının hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte de "aynı kararlılıkla problemlerin yine AK Parti tarafından çözüleceğine vurgu yapılması" istendi.

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