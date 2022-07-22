Cem Küçük'ten Birce Akalay'a gözdağı! Böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti! 

Güzel Oyuncu Birce Akalay, dolar yükselişe geçince iktidarı hedef almış ve "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor; yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle!" demişti. Cem Küçük'ten Birce Akalay'a gözdağı geldi. Küçük, "Son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti!" uyarısı yaptı.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor, yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" diyen ünlü oyuncu Birce Akalay'a sert çıktı. Birce Akalay'ın "yargılanacaklar" diyerek hükûmeti tehdit ettiğini belirten Cem Küçük köşesinde şunları yazdı:

Bunların hepsine bir özgüven gelmiş!

- Birce Akalay sosyal medyaya bakıyor. Konuşulanları duyuyor. Hükûmet kesin gidici, diyor. Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti!



Şu anda 17-25 Aralık öncesi hava var!

- Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

- Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da.

Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın

- Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir... Biz bu tehditleri belli ki seçimlere kadar duyacağız. Sonra kararı sandıkta millet verecek.