Dolar yükselince Birce Akalay haddini aştı: Bıktım artık yargılanacağınız günleri göreceğim
Oyuncu Birce Akalay dolar kurunun artışıyla birlikte sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Doz aşımı yapan Birce Akalay, 'bıktım artık' deyip saydırdı.
Kuş Uçuşu, Mezarlık gibi son dönemde rol aldığı Dijital dizilerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla döviz kuruna isyan etti.
Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı Havva karakteri ile televizyon dünyasına adım atan 38 yaşındaki ünlü oyuncu kısa zamanda adını Türkiye'ye duyurmuştu.
Netflix yapımı olan Kuş Uçuşu dizisinde birlikte rol aldığı ve yakın arkadaşı olarak bilinen İbrahim Çelikkol ile hakkında çıkan aşk iddiaları yüzünden uzun bir süre gündemde kalan güzel oyuncu bu sefer paylaşımıyla gündemde.
Kendisi gibi oyuncu arkadaşıyla çıkan aşk iddilarına yanıt vermemeyi tercih eden ünlü oyuncu döviz kurlarında yaşanan yükselişlere sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.