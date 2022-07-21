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Dolar yükselince Birce Akalay haddini aştı: Bıktım artık yargılanacağınız günleri göreceğim

Dolar yükselince Birce Akalay haddini aştı: Bıktım artık yargılanacağınız günleri göreceğim

Oyuncu Birce Akalay dolar kurunun artışıyla birlikte sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Doz aşımı yapan Birce Akalay, 'bıktım artık' deyip saydırdı.

Dolar yükselince Birce Akalay haddini aştı: Bıktım artık yargılanacağınız günleri göreceğim

Kuş Uçuşu, Mezarlık gibi son dönemde rol aldığı Dijital dizilerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla döviz kuruna isyan etti.

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Dolar yükselince Birce Akalay haddini aştı: Bıktım artık yargılanacağınız günleri göreceğim

Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı Havva karakteri ile televizyon dünyasına adım atan 38 yaşındaki ünlü oyuncu kısa zamanda adını Türkiye'ye duyurmuştu.

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Dolar yükselince Birce Akalay haddini aştı: Bıktım artık yargılanacağınız günleri göreceğim

Netflix yapımı olan Kuş Uçuşu dizisinde birlikte rol aldığı ve yakın arkadaşı olarak bilinen İbrahim Çelikkol ile hakkında çıkan aşk iddiaları yüzünden uzun bir süre gündemde kalan güzel oyuncu bu sefer paylaşımıyla gündemde.

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Dolar yükselince Birce Akalay haddini aştı: Bıktım artık yargılanacağınız günleri göreceğim

Kendisi gibi oyuncu arkadaşıyla çıkan aşk iddilarına yanıt vermemeyi tercih eden ünlü oyuncu döviz kurlarında yaşanan yükselişlere sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.

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