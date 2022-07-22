8 ilde dev FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 60 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Abone ol
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında örgütün ‘mahrem’ ve ‘bölge yapılanması’ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunuyor.