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Kemal Kılıçdaroğlu KHK'lara söz verdi! 'Bütün KHK'ları iptal edeceğiz'

Kemal Kılıçdaroğlu KHK'lara söz verdi! 'Bütün KHK'ları iptal edeceğiz'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile kamu görevinden atılanların oyunu almak için yine vaat üstüne vaat sıraladı. Daha önce "KHK ile işten atılan herkesi görevine iade edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, şimdi de "Sırada KHK sorunu var. Onu da biz çözeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile memuriyetten atılanlara sahip çıkmaya devam ediyor. Daha önce "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, şimdi de "Biraz sabredin. Bütün KHK'ları iptal edeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önce "Çağrınızı işittim sevgili KHKlılar. Hiç merak etmeyin. Sırada KHK sorunu var. Onu da biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ardından da "MuhalefetSusma SıraKHKlarda" hastagine "KHKlılar biraz daha sabretsin. En geç bir sene sonra iktidara geldiğimizde hukuksuz bütün KHKları iptal edeceğiz" paylaşımı yaptı.

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